Covid-19, nuovo caso in provincia di Benevento: l’annuncio del sindaco (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C’è un nuovo caso di positività al Covid-19 riscontrato nella provincia di Benevento. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Reino, Antonio Calzone. Il paziente è in buone condizioni e si trova in isolamento. A scopo precauzionale, sono stati posti in isolamento anche i familiari e i contatti stretti. Questo l’annuncio del primo cittadino di Reino: “Cari Cittadini, l’ASL di Benevento nella mattinata di oggi, 31 agosto, ha comunicato un caso di positività a Reino. Il paziente, in buone condizioni, è in isolamento domiciliare. Sono altresì in isolamento i suoi famigliari e contatti. La situazione è sotto ... Leggi su anteprima24

LaStampa : Tafferugli e arresti al corteo dei negazionisti alla Porta di Brandeburgo: «Questo è il nuovo Fascismo». Migliaia a… - lucatelese : Sulla Sardegna, presunto “nuovo centro mondiale del contagio da Covid” è in atto una criminale campagna di allarme… - LaStampa : Secondo i medici non sarebbe una reinfezione, ma si tratterebbe di residui virali.. - NicolaRaiano : Il Pil dell'Italia scende del 12,8% (inizialmente era previsto al 12,4). E' il calo peggiore dal 1995. Immaginiam… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Covid-19 e nuovo anno scolastico: a Thiene tutto pronto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Una donna valdostana dichiarata guarita dal Covid ad aprile è risultata di nuovo positiva La Stampa Coronavirus. Mosca: vaccini arrivano a novembre

“Raggiungeremo le quantità massime nel periodo novembre-dicembre. Sarà possibile vaccinarsi – conclude il ministro- contro l'influenza e il nuovo Coronavirus in tempi diversi”.

Pochi specialisti e investimenti: Regioni in ordine sparso sui test

Secondo gli esperti servirebbero 300 mila tamponi al giorno per l’autunno. Sulla prevenzoone la strategia dei governatori è diversificata Al di là di alcune differenze dovute all’andamento altalenante ...

“Raggiungeremo le quantità massime nel periodo novembre-dicembre. Sarà possibile vaccinarsi – conclude il ministro- contro l'influenza e il nuovo Coronavirus in tempi diversi”.Secondo gli esperti servirebbero 300 mila tamponi al giorno per l’autunno. Sulla prevenzoone la strategia dei governatori è diversificata Al di là di alcune differenze dovute all’andamento altalenante ...