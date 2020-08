Covid-19: il bollettino di oggi, 31 Agosto. Contagiati, guariti e decessi (Di lunedì 31 agosto 2020) Vediamo insieme com’è la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, lunedì 31 Agosto. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo! Grande calo di contagi nella giornata di oggi. I numeri, infatti, scendono dai 1.365 di ieri a 996! A salire invece, purtroppo, è il numero dei decessi (6 quelli di oggi) e dei pazienti in terapiaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

