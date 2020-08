Covid, 10 nuovi positivi nel Napoletano: tutti rientrati dalle vacanze (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Salgono i casi di Coronavirus a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, dove si registrano altri 10 cittadini positivi al tampone per Covid. Per tutti i casi si tratta di rientri dalle vacanze estive in Italia o dall’estero. Dei 78 tamponi effettuati dai cittadini vesuviani che erano rientrati dalle vacanze, 10 sono così risultati positivi. Si tratta, fortunatamente, di tutte persone asintomatiche, che rientrati in città hanno chiesto al proprio medico curante di effettuare un tampone di verifica, per poi scoprire di essere positivi. Mentre, al momento, nel Comune alle porte di Napoli Est, si ... Leggi su anteprima24

