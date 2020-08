Council of Dads verso il gran finale tra rivelazioni e drammi: anticipazioni 31 agosto e 7 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Anche questa piccola pratica con Council of Dads sta per terminare in casa Mediaset. Dopo tanta attesa il pubblico ha avuto modo di conoscere la storia del Concilio dei Papà ma presto dovrà fare i conti già con il triste finale che lascerà appese ad un filo tutte le storie dei protagonisti alla luce del fatto che si è abbattuta sulla serie la scure della cancellazione. L’appuntamento con la serie è fissato per la seconda serata di oggi, lunedì 31 agosto, con ben due episodi mentre per il gran finale dovremo attendere lunedì prossimo, sempre in seconda serata. Cosa ne sarà della famiglia Perry e come si evolveranno gli intrecci che si sono venuti a creare per il volere di Scott? Ad andare in onda questa sera, nel ... Leggi su optimagazine

Le puntate di Council of Dads andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa con alcuni episodi a settimana. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito ...

