Costiera Amalfitana, ieri la visita del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCostiera Amalfitana (Sa) – Si è conclusa nella giornata di ieri la visita del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto , Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, presso gli Uffici locali marittimi della Costiera Amalfitana. Accompagnato dal Direttore Marittimo della Campania, Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe Vella, e dal Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Salerno, Capitano di Vascello Daniele Di Guardo, il Comandante Generale ha fatto visita agli Uffici locali marittimi di Positano, Amalfi, Maiori e Cetara. ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : Cena con vista a Salerno, 300 belle persone, mozzarella straordinaria e profumatissimi limoni della costiera amalfi… - 195501 : RT @massimoantonio1: I t a l y Costiera Amalfitana - Toen17411153 : RT @flaviaamabile: Le fiamme hanno distrutto un pezzo del Sentiero degli Dei in Costiera Amalfitana e la Riserva degli Zingari in Sicilia… - 79_Alessio : RT @flaviaamabile: Le fiamme hanno distrutto un pezzo del Sentiero degli Dei in Costiera Amalfitana e la Riserva degli Zingari in Sicilia… - mariaritaspada : RT @flaviaamabile: Le fiamme hanno distrutto un pezzo del Sentiero degli Dei in Costiera Amalfitana e la Riserva degli Zingari in Sicilia… -