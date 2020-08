Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati del coronavirus del 31 agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) Anche oggi Il ministero della Salute comunica i dati relativi alla pandemia in corso. I numeri coronavirus 31 agosto confermano il trend in ascesa di tamponi effettuati – soprattutto per via di punti appositi per fare i test all’interno degli aeroporti italiani -. Nella giornata di oggi i nuovi contagi scendono sotto i mille e si fermano a 996, abbassando la media rispetto ai giorni scorsi. Dall’inizio della pandemia sono 269.214 le persone che si sono ammalate . I morti – con le 6 persone decedute a causa del Covid nelle ultime 24 ore – salgono a 35.483. Attualmente si contano 26.078 soggetti positivi. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di ... Leggi su giornalettismo

matteosalvinimi : ?? UN GOVERNO ALLO SBANDO! Si smentiscono da un giorno all’altro! C’è un’unica cosa da fare: CHIUDERE I PORTI! P.s… - davidealgebris : Italia ha contribuito per anni al Bilancio Europeo. Ora riceverà più aiuti di qualsiasi altro stato. Idea uscire da… - GiovanniToti : Chi considera gli yacht e il mondo della #nautica solo un privilegio per ricchi da combattere, senza vedere cosa c'… - byb80 : @poffare sabato al selfservice Ikea una ragazza ficcava in continuazione la testa tra le altre persone in coda per… - AndreazaccaAZ36 : @Springforever5 @salpaladino @giacomo94_ Non è così scontato se non c’è feeling. E averlo con Sarri non è semplice… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è “prima i nostri†' Verbania Notizie