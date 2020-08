Cortesie per gli ospiti, le nuove puntate dopo il lockdown (Di lunedì 31 agosto 2020) L'Autunno tv batte i suoi primi colpi e inizia a mostrare cosa vuol dire produrre in epoca Covid. Lo vedremo anche con Cortesie per gli ospiti, che debutta con la sua nuova stagione questa sera, lunedì 31 agosto, alle 20:20 su Real Time (DTT, 31). Venti nuove puntate da un'ora ciascuna, prodotte da Banijay Italia per Discovery Italia, che ritrovano come giudici/conduttori Csaba dalla Zorza -pronta anche al debutto nella giuria di Bake Off Italia dal 4 settembre-, lo chef Roberto Valbuzzi e l'architetto Diego Thomas. I tre esperti sono pronti a giudicare i menu, le case, la serata organizzata dalle due coppie in sfida ogni sera, valutando cibo, allestimento della tavola e design della casa. pubblicato su TVBlog.it 31 agosto 2020 09:21. Leggi su blogo

toysblogit : Cortesie per gli ospiti, le nuove puntate dopo il lockdown - zazoomblog : «Cortesie per gli ospiti»: parlano i giudici tra cadeau e Ferragnez - #«Cortesie #ospiti»: #parlano #giudici - zazoomblog : Cortesie per gli ospiti su Real Time dal 31 agosto tornano Csaba Roberto e Diego - #Cortesie #ospiti #agosto… - zazoomblog : Cortesie per gli ospiti su Real Time dal 31 agosto tornano Csaba Roberto e Diego - #Cortesie #ospiti #agosto… - malec___ : Puntata di Cortesie per gli ospiti. 'Bello l'arredamento. Originale questa insalatiera. Cos'è?' 'Il calco delle nos… -