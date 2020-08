Cortesie per gli ospiti, le nuove puntate da oggi su Real Time (Di lunedì 31 agosto 2020) Da oggi su Real Time, alle ore 20:20, dal lunedì al venerdì, riparte Cortesie per gli ospiti con le nuove puntate girate anche dopo il lockdown. Cortesie per gli ospiti torna da oggi su Real Time, dal lunedì al venerdì alle ore 20:20, con le nuove puntate che sono state girate anche dopo il lockdown, alla scoperta della "convivialità a distanza". Confermato il trio di giudici: Csaba dalla Zorza (scrittrice, esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo),Roberto Valbuzzi (chef la cui cucina ha come punto di partenza la tradizione del Nord Italia) e Diego Thomas (architetto ed esperto di interior design). I ... Leggi su movieplayer

SalvatoreCow : #DealWithIt – Stai al gioco e #Cortesiepergliospiti: si riaccende l’access di #Nove e #RealTime… - italiaserait : Cortesie per gli ospiti oggi 31 Agosto 2020: orario, canale, sfide di oggi - floweeps : @geloscheggia cortesie per gli ospiti ma invece di giudicare la casa, le emoji diego vibes - bubinoblog : SI RIACCENDE L'ACCESS DELLE DIGITALINE, DA STASERA LE NUOVE EDIZIONI DI GUESS MY AGE, DEAL WITH IT E CORTESIE PER G… - DambrosioSarah : RT @_VeronicaG: Perché a nessuno degli autori di Cortesie per gli Ospiti è mai venuto in mente di organizzare uno scherzo a Csaba della Zor… -