Cortesie per gli ospiti, anticipazioni sulle nuove puntate: prese misure anti coronavirus (Di lunedì 31 agosto 2020) Prenderà il via questa sera, 31 agosto, a partire dalle 20.20 su Real Time la nuova edizione di Cortesie per gli ospiti, trasmissione in cui due coppie si sfideranno per dimostrare di essere dei perfetti padroni di casa. Giudici della sfida saranno nuovamente Csaba dalla Zorza, lo chef Roberto Valbuzzi e l’architetto Diego Thomas. Questa edizione però sarà diversa dalle altre, infatti è la prima girata dopo il lockdown dovuto dal coronavirus e ciò ha imposto moltissimi cambiamenti al format. anticipazioni Cortesie per gli ospiti: nuove puntate girate nei terrazzi I giudici di Cortesie per gli ospiti, Csaba dalla Zorza, Diego Thomas e Roberto Valbuzzi ... Leggi su tutto.tv

