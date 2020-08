Corrente elettrica mancante e diritto al risarcimento: ecco cosa dice la legge (Di lunedì 31 agosto 2020) Tutti ben sappiamo che le interruzioni del servizio di Corrente elettrica sono sempre spiacevoli: non di rado infatti, mentre si è immersi nelle proprie attività quotidiane, può verificarsi un guasto all’impianto o comunque un disservizio tale da dover attendere almeno qualche ora, per il ripristino del servizio ordinario. Tuttavia, che succede in caso stop improvvisi e prolungati? È possibile fare richiesta di risarcimento dei danni prodotti dall’interruzione di Corrente? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla certificazione energetica dell’immobile, cos’è e a che cosa serve, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Corrente elettrica e danni: un rischio concreto La ... Leggi su termometropolitico

Clarembaldo : RT @ObamoliniB: @Casellabooksweb E a quelli contrari al nucleare gli facciamo pagare di più la corrente elettrica? - LKaganovich2970 : RT @ObamoliniB: @Casellabooksweb E a quelli contrari al nucleare gli facciamo pagare di più la corrente elettrica? - ObamoliniB : @Casellabooksweb E a quelli contrari al nucleare gli facciamo pagare di più la corrente elettrica? - SaraSoletta : Nella mia via è da ieri mattina alle 8.30 che siamo senza corrente elettrica, quasi impossibile riuscire a parlare… - polizia2013 : 95 anni, sola in casa senza energia elettrica. -

Ultime Notizie dalla rete : Corrente elettrica Riqualificazione fuori Valle Favl, domani interruzione della corrente elettrica Viterbo News 24 Gli Speciali de ‘L’Indro’

Le conseguenza dell’uragano Laura Più di un milione di persone sono rimaste senza corrente elettrica e un milione e mezzo hanno subito un'interruzione nell'erogazione dei servizi idrici ...

Vacanza elettrica con Kia e-Niro: prova consumi, autonomia reale, pro e contro

Dopo aver testato la Kia e-Niro in un lungo viaggio in autostrada per valutarne l'autonomia, abbiamo deciso di organizzare una prova particolare, usandola per andare in vacanza per sperimentare meglio ...

Le conseguenza dell’uragano Laura Più di un milione di persone sono rimaste senza corrente elettrica e un milione e mezzo hanno subito un'interruzione nell'erogazione dei servizi idrici ...Dopo aver testato la Kia e-Niro in un lungo viaggio in autostrada per valutarne l'autonomia, abbiamo deciso di organizzare una prova particolare, usandola per andare in vacanza per sperimentare meglio ...