Coronavirus. Vaccinare gli animali selvatici per prevenire le pandemie. È possibile? (Di lunedì 31 agosto 2020) etty Images Gli scienziati si stanno ancora chiedendo se il virus SARS-CoV-2 abbia avuto origine in un pipistrello o in un pangolino, ma di una cosa sono certi: che sia solo il caso più recente di zoonosi, ovvero il passaggio di una malattia trasmissibile da altri animali all’uomo. Dall’HIV a Ebola, dal virus Nipah a quello dell’influenza aviaria, sono tanti gli agenti patogeni che si celano nella fauna selvatica e che hanno ripetutamente trovato un modo per “riversarsi” negli esseri umani, come affermano gli epidemiologi. Tra il 2009 e il 2019, il sistema di preallarme pandemico dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, PREDICT, ha rilevato più di 1.000 nuovi virus con potenziale zoonotico negli animali selvatici. E la pandemia COVID-19 non sarà ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Vaccinare Coronavirus: Mosca, vaccinazione possibile da novembre - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: Mosca, vaccinazione possibile da novembre

