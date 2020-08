Coronavirus, un nuovo caso positivo anche a Buddusò (Di lunedì 31 agosto 2020) , Visited 299 times, 299 visits today, Notizie Simili: Un caso di Coronavirus a San Teodoro, il sindaco:… A Luogosanto primo caso positivo al Coronavirus Primo caso di Coronavirus a ... Leggi su galluraoggi

L'India ha registrato 78.512 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, confermando la crescita della curva dei contagi. Lieve calo dei contagi da #Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima dopo le 9 di ieri.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo positivo ad Ercolano: è un ragazzo di 29 anni Vesuvio Live Coronavirus, 38 nuovi contagiati in Puglia (6 in provincia di Foggia). 844 le persone attualmente positive

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 31 agosto 2020 in Puglia, sono stati re ...

Caso di Coronavirus in una scuola di Verbania: 6 in isolamento

Un caso di Coronavirus è stato riscontrato in una scuola di Verbania, in Piemonte, mentre si svolgevano i corsi del cosiddetto “Pon”, il programma operativo nazionale promosso dal Ministero con fondi ...

