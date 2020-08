Coronavirus, sotto quota mille il numero di nuovi positivi (Di lunedì 31 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Scende sotto quota mille il numero dei nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero dei nuovi contagiati è infatti di 996, contro i 1.365 di ieri. Aumenta di poco, invece, il numero delle vittime, 6 rispetto alle 4 di ieri, per un numero complessivo di 35.483 morti. E' quanto emerge dal quotidiano Bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente contagiate è di 26.078, 1.873 più di ieri. I casi totali registrati da inizio pandemia passano quindi a 268.218. Sono 94 i pazienti con Coronavirus in terapia intensiva, 8 più di ieri, mentre i ricoverati con ... Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, i contagi scendono sotto i mille, 996. Sei i morti in 24 ore: è quanto emerge dai dati del minist… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 31 agosto: contagi scendono sotto i mille, 996. Sale il numero delle vittime: se… - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino: nuovi contagi sotto quota mille (996), sei i morti. Ricciardi: sbagliato e pe… - romi_andrio : RT @Avvenire_Nei: Covid. Sempre meno contagi. Aeroporti sotto controllo, drive-in a Fiumicino - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: #Covid in hotel a Porto Rotondo, 130 tamponi a staff. Test dopo positività di un barman #ANSA -