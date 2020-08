Coronavirus, sindaco di Casal di Principe Natale positivo. Municipio chiuso per due giorni (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (Bn) – Il sindaco di Casal di Principe Renato Natale è risultato positivo al Coronavirus. È stato lo stesso Natale ad annunciarlo via Facebook, spiegando di essersi recato “a Milano per stare una settimana con mia figlia e la nipotine, ma appena arrivato ho avuto febbre per cui sono andato al Pronto soccorso per il tampone che è risultato positivo. Per ora resto in quarantena presso l’abitazione di mia figlia in provincia di Milano. Intanto sono state avviate tutte le procedure di sicurezza sia per i contatti parentali che per la casa comunale. Andrà tutto bene ma intanto vale sempre l’invito ad assumere ... Leggi su anteprima24

Viterbo e il Covid, da 9 giorni un incremento continuo: 62 i positivi dei quali 4 ricoverati

Nove giorni di fila con il segno più. L’ultimo giorno di tregua concesso dal Covid-19 ai viterbesi è stato venerdì 21 agosto. Da allora ogni 24 ore la Asl ha comunicato l'aumento della curva epidemica ...

