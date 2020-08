Coronavirus, sindaco di Bergamo: "Il governo ha gestito male la riapertura delle scuole" (Di lunedì 31 agosto 2020) Bergamo, 31 agosto 2020 - Il conto alla rovescia è partito e la riapertura delle scuole si avvicina. Secondo il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, "il governo ha gestito male la questione". "Sono mesi ... Leggi su ilgiorno

La mortalità dei pazienti in terapia intensiva aumenta quando il Covid-19 provoca un doppio danno al polmone. La scoperta di uno studio. 11:59Covid19 più mortale quando causa un doppio danno al polmon ...

CdS - Ansia in ritiro, c'è un positivo al Covid-19 in un albergo di Castel di Sangro! Effettuati altri 7 tamponi

Ansia a Castel di Sangro per un caso di positività al Covid-19 in una delle strutture alberghiere del paese. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per questo motivo le autorità han ...

