Coronavirus | severo monito dell’Oms | “Basta fingere”

L'Organizzazione mondiale della Sanità invita ancora una volta a non abbassare la guardia sul fronte Coronavirus: "Non si può fingere che sia finita, i Paesi siano seri nella lotta a virus". "Dopo 8 mesi di pandemia abbiamo capito che le persone sono stanche e desiderano andare avanti con le loro vite. Capiamo che i Paesi …

infoitsalute : Nuovo picco di casi di Coronavirus in Puglia, 52 (15 in provincia di Foggia). Nella fascia 6-10 l'area di San Severo - SBLANDAS : Severo, ma non accondiscendente. #coronavirus #Mihajlovic ????????????? #distanceaware #washyourhands - _ssselma_ : E quindi Briatore ricoverato. Non ne gioisco, come non feci per Bojo, ma Signore e Signori, il Coronavirus é verame… - sistoandrea1980 : @bertero_g @VivianaDesio Anche il paziente uno lodigiano ha contratto il coronavirus da un asintotico e, nonostante… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus severo Nuovo picco di casi di Coronavirus in Puglia, 52 (15 in provincia di Foggia). Nella fascia 6-10 l'area di San Severo l'Immediato Chi può si rifugi sui monti...

In questi tempi di Coronavirus abbiamo fatto mille pensieri. Tra questi mille è probabile che ne è passato uno per la testa che recita: “La mia libertà finisce là dove incomincia la tua“. Siamo sincer ...

Indignazione in Germania dopo le proteste dei "senza mascherine"

Berlino, 31 ago. (askanews) - "Vergognose" e "inaccettabili" le immagini dei manifestanti "senza mascherina" che hanno tentato di fare irruzione nella sede del Parlamento tedesco sabato 29 agosto a Be ...

