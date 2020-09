Coronavirus, scuola, Regione Abruzzo cambia calendario scolastico, si inizia il 24 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) L'Aquila - La Giunta regionale, riunita a Pescara, ha deliberato la modifica del calendario scolastico 2020-21, fissando l'inizio delle lezioni per giovedì 24 settembre, per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La conclusione dell'anno scolastico è prevista per giovedì 10 giugno 2021 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per mercoledì 30 giugno per la scuola dell'infanzia. Inoltre, è stato stabilito che per l'anno scolastico 2020-21, i giorni di attiività didattica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, sono dal lunedì al sabato 201 (200 compresa la festa del Santo Patrono), dal lunedì al venerdì 168 ... Leggi su abruzzo24ore.tv

SkyTG24 : Coronavirus Piemonte, un positivo a scuola a Verbania: lezioni sospese - Agenzia_Ansa : Un caso positivo al Covid in un istituto superiore di Verbania, chiusa la scuola. Dal 26 agosto si stavano svolgend… - Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico, no mascherine a #scuola se c'è la distanza di un metro #ANSA - serpicofra : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MESSAGGERO Scuola, il rinvio delle Regioni [LEGGI: - EmMicucci : RT @Agenzia_Ansa: Il Comitato tecnico scientifico, no mascherine a #scuola se c'è la distanza di un metro #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuola Riaprono le scuole, primo test post-lockdown Agenzia ANSA Coronavirus e riapertura scuole a Modica: una ditta per ogni scuola FOTO

Modica - Sono attualmente in corso i lavori per l’adeguamento delle strutture scolastiche di competenza del Comune di Modica alle norme anti Covid. Ad ogni Istituto è stata assegnata in esclusiva una ...

Anno scolastico al via: tutte le novità

Qualora il Covid non venga confermato, il medico attesterà che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. Al momento il ...

Modica - Sono attualmente in corso i lavori per l’adeguamento delle strutture scolastiche di competenza del Comune di Modica alle norme anti Covid. Ad ogni Istituto è stata assegnata in esclusiva una ...Qualora il Covid non venga confermato, il medico attesterà che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. Al momento il ...