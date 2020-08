Coronavirus, Ricciardi: "Accelerare su vaccino sbagliato e pericoloso" (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano, 31 ago. (Adnkronos Salute) - E' una "decisione sbagliata e pericolosa" secondo Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, quella che l'americana Food and Drug Administration (Fda) starebbe valutando per Accelerare il via libera a un vaccino anti Covid-19, addirittura senza aspettare la fine della fase III di sperimentazione clinica come spiegato dal commissario dell'ente, Stephen Hahn, in un'intervista al 'Financial Times'. "Per i vaccini - avverte Ricciardi in un tweet - va dimostrata la sicurezza ancora prima dell'efficacia. Non è possibile derogare a metodi e tempi adeguati". Leggi su iltempo

