Coronavirus, positivo il sindaco di Casal di Principe Renato Natale (Di lunedì 31 agosto 2020) Renato Natale, primo cittadino di Casal di Principe, è risultato positivo al Coronavirus al ritorno da un viaggio a Milano. Il sindaco di Casal di Principe (Caserta) Renato Natale è risultato positivo al Coronavirus. È stato lo stesso Natale ad annunciarlo via Facebook, spiegando di essersi recato “a Milano per stare una settimana con mia … Leggi su 2anews

