Coronavirus, paura in città: parrucchiera positiva al covid-19 (Di lunedì 31 agosto 2020) Circa 70 persone in quarantena domiciliare con più di 7 positivi al covid-19. Questa la situazione descritta dal sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, in un post sul suo profilo Facebook, dove ha cercato di tranquillizzare la cittadinanza dopo la positività al virus di una parrucchiera che lavora all’interno di un’attività commerciale di Bellizzi. La donna è rientrata dalla Sardegna ed è risultata positiva. Da lì a poco, alcuni componenti della stessa famiglia sono risultati positivi mentre altri cittadini che hanno contratto il virus non hanno legami con la donna. Ad avere legami con la prima positiva, però, c’è una parrucchiera che lavora in casa e che è risultata positiva nella giornata di ... Leggi su howtodofor

I grandi condottieri si esaltano nella battaglia, la desiderano, non la rifuggono, perché dallo scontro traggono energia vitale. Napoleone lo ha tramandato nei secoli: dai forza al mio nemico e fallo ...

Superata o quasi, l'estate ai tempi del coronavirus, l'Italia si appresta ad affrontare il mese di settembre, quello del ritorno nei luoghi di lavoro e della riapertura delle scuole. Mentre quest'ulti ...

