Coronavirus, oltre 6 milioni di casi negli Usa: possibile via libera al vaccino prima della fine dei test sull’uomo. In India nuovo record: 80 mila contagi in un giorno (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 agosto)Usa EPA/KEVIN DIETSCH Il commissario della Fda Stephen M. HahnI contagi di Coronavirus negli Stati Uniti hanno raggiunto quota 6 milioni, mentre le vittime sono ormai vicine a 200 mila. Come riporta il New York Times, per quanto i numeri quotidiani di agosto sulle morti siano rimasti al di sotto del picco toccato in primavera, la media quotidiana è sostanzialmente raddoppiata da luglio ad agosto. Altro segnale che la pandemia non stia rallentando, a differenza di quanto riferito dall’Oms, è la velocità con cui il numero dei casi ha toccato quota 6 milioni: mentre ci sono voluti 22 giorni per registrare il primo milione di contagi e 16 ... Leggi su open.online

ilriformista : Il documento era stato presentato in una riunione con il Cts il 12 febbraio, oltre una settimana prima la scoperta… - fanpage : Galli: “Crisanti ha ragione, servono 300mila tamponi al giorno. Noi esultiamo per 90mila” - fanpage : Da domani tamponi gratis per le strade di Parigi - fisco24_info : Coronavirus, nel mondo oltre 25 milioni di contagi : Le vittime sono 846.395 - pasotti_ : RT @fanpage: A Sassari mascherina obbligatoria all’aperto tutto il giorno da oggi al 7 settembre -