Coronavirus, nuovi casi sotto i mille: 996 contagi nelle ultime 24 ore. Altri 6 decessi (Di lunedì 31 agosto 2020) I nuovi contagi calano sotto i mille in 24 ore: sono 996 i casi registrati nel bollettino di lunedì 31 agosto. Sale invece il numero delle vittime: altre 6 persone sono morte portando a 35.483 i malati di Coronavirus deceduti dall’inizio della pandemia. Il dato delle positività è inferiore rispetto a quello registrato domenica (1.365) ma anche il numero dei test effettuati è calato (ieri erano 81.723). Stabile il raffronto con lo scorso lunedì: il 24 agosto erano stati 953 i nuovi casi rintracciati con 45.905 tamponi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

