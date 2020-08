Coronavirus, nuova ordinanza regionale: tamponi a chi rientra dalla Sardegna fino al 10 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Con una nuova ordinanza, la Regione Campania ha disposto ulteriori misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da viaggi all'estero e dalla regione Sardegna. In particolare, la Regione ... Leggi su napolitoday

Centodiciassette casi in più rispetto a ieri portano i casi registrati in Emilia-Romagna dall’inizio dell’epidemia a 31.922. Dei 117 casi in più rispetto a ieri, 57 sono asintomatici individuati nell’ ...Individuato il meccanismo responsabile della morte dei pazienti con Covid-19 ricoverati in terapia intensiva. È il risultato di uno studio italiano guidato dal policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bolo ...