Coronavirus | netto calo dei contagi in Italia | nuovi positivi sotto quota mille

Roma, 31 ago – Calano ancora i contagi in Italia e oggi sono scesi sotto i mille. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sul Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi rilevati sono stati infatti 996, a fronte dei 1.365 di ieri e dei 1.444 del 29 agosto. Oggi vanno poi segnalate due regioni che non hanno registrato nuovi casi: Basilicata e Molise. Mentre calano i tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono meno di ieri: 58.518 a fronte degli 81.723 della giornata e della cifra record di due giorni fa quando sono stati sfiorati i 100mila tamponi. E' ormai chiaro a tutti che tendenzialmente più tamponi vengono fatti, più persone positive vengono trovate.

Sono complessivamente 3777 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 18 e 52 anni), mentre il numero ...

Scuola e coronavirus, i presidi: "Autocertificazione firmata da studenti e genitori". Allargata la capienza dei trasporti

Comincia il conto alla rovescia per il ritorno sui banchi previsto già dal primo settembre non solo per i docenti, ma anche per tanti alunni alle prese con i corsi di recupero. La stessa data della ri ...

