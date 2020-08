Coronavirus nel Psg: "Icardi in isolamento, potrebbe essere positivo" (Di lunedì 31 agosto 2020) PARIGI, Francia, - " Mauro Icardi avrebbe contratto il Coronavirus dopo le vacanza nelle Isole Baleari". Questo quanto riporta L'Equipè sull'ex attaccante dell 'Inter tornato dalla vacanze dopo la ... Leggi su corrieredellosport

RaiNews : La pandemia avanza nel mondo: oltre 25 milioni i casi registrati, 6 milioni negli Stati Uniti. Preoccupa l'India: i… - fanpage : Galli: “Crisanti ha ragione, servono 300mila tamponi al giorno. Noi esultiamo per 90mila” - fanpage : Da domani tamponi gratis per le strade di Parigi - FarmaciaBolzano : RT @wireditalia: È andata in scena nel weekend e ha portato all'arresto di circa 300 persone, molte delle quali appartenenti a gruppi neona… - GuglielmoZambe2 : RT @LaVeritaWeb: L'ex gruppo Fiat ha deciso di costruire all'estero il modello con una piattaforma fornita dalla multinazionale transalpina… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, gli Stati Uniti superano i sei milioni di contagi. Russia: vaccinazione da novembre la Repubblica I 50 anni di Rania di Giordania, la regina che 'tifa' per le donne

"E' stato un anno molto difficile, ma sono grata al mio Paese per aver fatto tutto il possibile nel limitare la diffusione del Covid-19", ha detto alla rivista ... Gli articoli sono stati selezionati ...

Daniele Scardina rompe il silenzio: “Positivo al covid, basta falsità”

Daniele Scardina rompe il silenzio confermando la propria positività al Covid 19 con un post sui social: “Basta falsità, sono una persona responsabile”. Daniele Scardina rompe il silenzio e con un pos ...

"E' stato un anno molto difficile, ma sono grata al mio Paese per aver fatto tutto il possibile nel limitare la diffusione del Covid-19", ha detto alla rivista ... Gli articoli sono stati selezionati ...Daniele Scardina rompe il silenzio confermando la propria positività al Covid 19 con un post sui social: “Basta falsità, sono una persona responsabile”. Daniele Scardina rompe il silenzio e con un pos ...