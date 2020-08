Coronavirus nel mondo, oltre 25 milioni di casi. India record, più di 80mila nuovi contagi (Di lunedì 31 agosto 2020) Il quotidiano 'Times of India' sottolinea che si tratta del record per maggiore incremento di contagi in un giorno al mondo, battuto il record sempre Indiano stabilito ieri, 78.761,. Il tasso di ... Leggi su quotidiano

