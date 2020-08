Coronavirus nel mondo, in Russia vaccinazioni già da novembre. India, 80mila nuovi casi (Di lunedì 31 agosto 2020) Il quotidiano 'Times of India' sottolinea che si tratta del record per maggiore incremento di contagi in un giorno al mondo, battuto il record sempre Indiano stabilito ieri, 78.761,. Il tasso di ... Leggi su quotidiano

RaiNews : La pandemia avanza nel mondo: oltre 25 milioni i casi registrati, 6 milioni negli Stati Uniti. Preoccupa l'India: i… - fanpage : Galli: “Crisanti ha ragione, servono 300mila tamponi al giorno. Noi esultiamo per 90mila” - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ I contribuenti (con le cui tasse sono pagati ministri-parlamentari-comitati vari) hanno… - rep_bari : Coronavirus, contagi tra ventenni e trentenni nel Barese: appello dei sindaci alla prudenza [aggiornamento delle 11… - DemarchiFra : Qua il link che ho copiato male nel tweet precedente. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, gli Stati Uniti superano i sei milioni di contagi la Repubblica Coronavirus, rialzo dei contagi a Ragusa

Ragusa - Il gruppo consiliare del Pd di Ragusa rivolge una richiesta all’amministrazione comunale avente ad oggetto la necessità di avviare un confronto sulla linea da seguire con riferimento ...

Coronavirus da capogiro in Puglia, altri 69 contagi: 41 in provincia di Bari, 14 in provincia di Foggia

Su 2.708 test, i casi riscontrati su gente rientrata dalle vacanze e stranieri sono: 41 in provincia di Bari, 8 nella provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 1 in provinc ...

Ragusa - Il gruppo consiliare del Pd di Ragusa rivolge una richiesta all’amministrazione comunale avente ad oggetto la necessità di avviare un confronto sulla linea da seguire con riferimento ...Su 2.708 test, i casi riscontrati su gente rientrata dalle vacanze e stranieri sono: 41 in provincia di Bari, 8 nella provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 1 in provinc ...