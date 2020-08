Coronavirus nel mondo, in Russia vaccinazioni già da novembre. Germania, casi in calo (Di lunedì 31 agosto 2020) L'epidemia di Coronavirus ha superato i 25 milioni di casi nel mondo. I numeri forniti dalla Johns Hopkins University sono sempre più allarmanti: 25.222.709 contagi, e 846.395 decessi per le ... Leggi su quotidiano

RaiNews : La pandemia avanza nel mondo: oltre 25 milioni i casi registrati, 6 milioni negli Stati Uniti. Preoccupa l'India: i… - fanpage : Galli: “Crisanti ha ragione, servono 300mila tamponi al giorno. Noi esultiamo per 90mila” - fanpage : Da domani tamponi gratis per le strade di Parigi - generacomplotti : RT @natalinogori51: Coronavirus. Protesta a Berlino, ecco discorso di Robert Kennedy jr censurato dal mainstream. Davanti a folla immensa… - MedicalScitech : Il #Coronavirus mette in ginocchio l'#economia 31 ago | TG4 | Rete 4 L'Istat ha confermato oggi il crollo del #PIL… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, gli Stati Uniti superano i sei milioni di contagi. Russia: vaccinazione da novembre la Repubblica Valdostana torna positiva al coronavirus dopo 4 mesi

AOSTA. C'è anche una valdostana dichiarata guarita dal Covid-19 quattro mesi fa tra i casi di contagio registrati negli ultimi giorni in Valle d'Aosta. La donna, giudicata guarita a fine aprile dopo l ...

Roma, il 50% dei lavoratori resta in smart working

Lo smart working imposto dall’emergenza Coronavirus sta cambiando l’organizzazione del lavoro delle aziende, soprattutto quelle più grandi. Le misure di contenimento della pandemia, e la necessità di ...

AOSTA. C'è anche una valdostana dichiarata guarita dal Covid-19 quattro mesi fa tra i casi di contagio registrati negli ultimi giorni in Valle d'Aosta. La donna, giudicata guarita a fine aprile dopo l ...Lo smart working imposto dall’emergenza Coronavirus sta cambiando l’organizzazione del lavoro delle aziende, soprattutto quelle più grandi. Le misure di contenimento della pandemia, e la necessità di ...