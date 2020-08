Coronavirus, nel Lazio 148 nuovi casi (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) - "Su oltre 13mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 148 casi di questi 75 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 44%) e calano i casi con link dalla Sardegna (circa 34%). Da domani pomeriggio attivo il drive-in nel parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino in collaborazione con AdR e Croce Rossa Italiana. Sono partiti questa mattina i test rapidi volontari e gratuiti al Porto di Civitavecchia per gli imbarchi verso la Sardegna, mentre diminuiscono i casi di rientro". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione Lazio. "Sono ventisette i casi del cluster del San Giovanni di Dio - ... Leggi su liberoquotidiano

