Coronavirus, negli Usa superati i 6 milioni di contagi (Di lunedì 31 agosto 2020) Washington, 31 ago. (Adnkronos) - Sono più di sei milioni le persone che negli Stati Uniti hanno contratto il Coronavirus. Lo scrive il New York Times, sottolineando che nelle ultime 24 ore il numero più alto di casi è stato registrato nell'Iowa, in Minnesota, nel Nord Dakota e nel Sud Dakota. Sono invece più di 183mila le persone che, secondo la Johns Hopkins University, hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19. Leggi su iltempo

