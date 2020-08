Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino per il 31 agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo i 235 casi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione: oggi 135 positivi e due decessi: articolo in aggiornamento Il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è come ogni lunedì sotto la media: appena 9.866 per un totale complessivo da inizio emergenza di 1.596.833. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva che oggi sono 22, 2 in più di ieri. oggi sono guarite 10 persone. i dati di ieriIntanto i pediatri chiedono alla Regione Lombardia di poter avere i tamponi rapidi, come quelli che ora sono utilizzati negli aeroporti romani, per stabilire velocemente se un bambino abbia o meno il Coronavirus. ... Leggi su nextquotidiano

