Coronavirus Liguria, 44 nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 31 agosto 2020) La In Liguria sono 44 i nuovi casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che da ieri sono stati effettuati 1360 tamponi. Al momento in tutto il ... Leggi su lanazione

BabboleoNews : #Coronavirus in #Liguria, 44 nuovi contagi su 1360 tamponi effettuati. I dati oggi riguardano solo ASL 3 e ASL 5, c… - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS LIGURIA?? 44 i nuovi casi, oltre 500 gli isolamenti domiciliari?? - Fra8882 : Ti aspettiamo domani #Capitano #Salvini. Siamo con te e verremo a farti sentire il nostro appoggio!!! #Lega… - AnsaLiguria : Coronavirus: in Liguria 44 nuovi casi e 39 in ospedale. Uno in terapia intensiva. Nessun decesso segnalato #ANSA - rivellandrea : RT @tigullio_tweet: Coronavirus, Liguria: 44 nuovi contagi e 39 positivi in più. Oggi 6 nuove ospedalizzazioni -