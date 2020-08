Coronavirus Lazio oggi: il bollettino del 31 agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo i 156 nuovi casi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione: articolo in aggiornamento Intanto Alessio D’Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio, ospite di ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus ha spiegato: “Stiamo combattendo dal 29 gennaio” e “oggi siamo in una fase diversa rispetto al passato perché i casi che individuiamo sono asintomatici, li andiamo a scovare attraverso un’attività di testing e poi di tracciamento. I numeri non allarmanti, l’incidenza dei positivi sui test effettuati è relativamente bassa”. Sui rientri dalla Sardegna “stiamo facendo un lavoro enorme, ... Leggi su nextquotidiano

