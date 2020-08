Coronavirus, l’Atalanta annuncia 3 casi nel primo giorno di raduno (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Atalanta annuncia 3 casi di calciatori positivi al Coronavirus nel primo giorno di raduno, che ha preso il via stamattina. Ha preso il via oggi il raduno dell’Atalanta, la squadra rivelazione degli ultimi due campionati, che in realtà è ormai una forza consolidata, capace di grandi prestazioni anche in campo europeo, come dimostra la bella … L'articolo Coronavirus, l’Atalanta annuncia 3 casi nel primo giorno di raduno è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Atalanta: 3 positivi al #Coronavirus ?? Ad annunciarlo è la società stessa sul proprio sito,… - silvscic : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Atalanta: 3 positivi al #Coronavirus ?? Ad annunciarlo è la società stessa sul proprio sito, senza… - Ilconservator : RT @riktroiani: Sono 3 i casi di positività al #coronavirus nelle file dell'#Atalanta, che si è radunata oggi a Zingonia. La Società bergam… - Sebchoux1 : RT @RaiSport: Tre positivi al #Coronavirus nell'#Atalanta L'annuncio del club: giocatori #asintomatici in isolamento ?? - RaiSport : Tre positivi al #Coronavirus nell'#Atalanta L'annuncio del club: giocatori #asintomatici in isolamento ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Atalanta Coronavirus Bergamo, Fabiano Di Marco: fu Atalanta-Valencia a scatenare il contagio Corriere della Sera