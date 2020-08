Coronavirus, la Regione di Nicola Zingaretti sotto accusa: camici e tute pagati ma mai arrivati (Di lunedì 31 agosto 2020) Un milione di tute protettive e 850 mila camici per far fronte all'emergenza Coronavirus spariti nel nulla. O meglio, di tutta quella fornitura, la Regione Lazio si è vista recapitare solo i primi 150 mila camici, a fronte di un anticipo pagato alla Biolife, di 2,8 milioni di euro. camici - come spiega Repubblica - nemmeno utilizzati, perché " congelati" dall'indagine avviata dalla procura di Taranto sull'azienda che nella scorsa primavera ha avuto rapporti con la protezione civile regionale. Dovevano arrivare, "con estrema urgenza " , già ad aprile: un milione di tute protettive e 850 mila camici per fare fronte alla fase acuta del Coronavirus, chieste dalla protezione civile regionale, con ... Leggi su liberoquotidiano

