Coronavirus, la nuova ondata di contagi spaventa il Sud (Di lunedì 31 agosto 2020) La nuova ondata del virus spaventa il Sud . E in tutta Italia, mentre cala il numero dei contagi giornalieri, risalgono ricoveri e continuano ad aumentare per il terzo giorno consecutivo i posti ...

Il coronavirus è tornato a diffondersi rapidamente, facendo lievitare i contagi in Italia e in Europa. Il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa (Pd), in un’intervista rilasciata al Corriere della S ...30 agosto 2020 Guarda i dati aggiornati Sono 268.218 i casi totali di Coronavirus registrati in Italia secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute. L'incremento nelle ultime 24 ore è st ...