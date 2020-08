Coronavirus Italia, bollettino del 31 agosto: calano nuovi casi: 996. Meno anche i tamponi (Di lunedì 31 agosto 2020) calano per il terzo giorno di fila i nuovi casi registrati in 24 ore, ma sono diminuiti rispetto a ieri anche i tamponi fatti. Sei i morti (4 in Emilia-Romagna e 2 in Lombardia), terapie intensive stabili. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 31 agosto. I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 996 (contro i 1.365 di ieri), sparsi in tutte le regioni: in testa la Campania con 184, poi Lazio con 148 e Lombardia con 135. I nuovi tamponi sono 58.518, mentre ieri erano 81.723. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva resta relativamente basso da settimane, anche se per il quarto ... Leggi su tg24.sky

“Su oltre 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 148 casi di questi 75 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 44%) e calano i casi con link dalla Sarde ...

