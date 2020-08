Coronavirus Italia, 3 calciatori di serie A positivi al COVID-19 (Di lunedì 31 agosto 2020) I contagi da Coronavirus toccano anche un'altra società di serie A. Si tratta dell'Atalanta che ha comunicato ufficialmente l'esito dei test svolti sui calciatori: in 3 sono risultati positivi al COVID-19. Atalanta comunica che nei test anti-COVID, eseguiti in settimana in previsione della ripresa della attività della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone – si legge nella nota del club orobico -. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell'ATS. A circa un mese dall'inizio del campionato (fissato per il 19 settembre, come ratificato in Consiglio Federale) l'ombra del COVID-19 alimenta perplessità ... Leggi su howtodofor

