Coronavirus: Indonesia, sono oltre 100 i medici morti (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 31 AGO - sono oltre 100 i medici Indonesiani che hanno perso la vita dopo essere stati esposti al Coronavirus a causa del loro lavoro: lo ha reso noto l'Associazione nazionale dei medici,...

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Sono oltre 100 i medici indonesiani che hanno perso la vita dopo essere stati esposti al coronavirus a causa del loro lavoro: lo ha reso noto l'Associazione nazionale dei medic ...

