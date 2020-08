Coronavirus: India terza al mondo per morti, supera Messico (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 31 AGO - L'India ha superato il Messico per numero di morti, in termini assoluti, provocati dal Coronavirus e, con un bilancio complessivo di 64.469 vittime, è ora al terzo posto di ... Leggi su corrieredellosport

