Coronavirus in Toscana: 73 contagi, oggi 31 agosto. 16 sono rientri dalle vacanze (Di lunedì 31 agosto 2020) oggi, 31 agosto, stati registrati 73 casi (20 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening). L'età media dei 73 casi odierni è di 38 anni. 11 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Croazia). 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 EmiliaRomagna) Leggi su firenzepost

Coronavirus, 73 nuovi casi in Toscana ma solo uno a Prato

PRATO. Un solo caso in più di coronavirus a Prato nelle ultime 24 ore. Lo segnala il bollettino della Regione sull'epidemia dopo i sei casi registrati ieri. Il totale sale dunque a 623. In Toscana son ...

