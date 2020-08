Coronavirus, in Italia primo caso di scuola chiusa: insegnante positiva (Di lunedì 31 agosto 2020) insegnante positiva al Coronavirus, sei studenti in isolamento: in Italia primo caso di scuola chiusa, succede a Verbania. Le scuole in Italia riapriranno il prossimo 14 settembre, sempre che si raggiunga ovviamente un accordo tra le Regioni, e già oggi, con 15 giorni di anticipo, abbiamo nel nostro Paese il primo caso di scuola chiusa … Leggi su viagginews

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - Corriere : Il contagio sale ovunque. Italia «meglio» della media europea - Corriere : Coronavirus in Europa, il contagio sale ovunque. Italia ancora meglio della media conti... - tobefreeforever : RT @GiuseppeConteIT: Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al ministr… - mariorisaliti1 : RT @Libero_official: I precedenti dei tre #migranti #nigeriani (tra cui due prostitute) positivi al #coronavirus che hanno devastato l'ospe… -