Coronavirus in Italia, i dati del Ministero: le differenze da Marzo ad oggi (Di lunedì 31 agosto 2020) I dati pubblicati dal Ministero della Salute sul Coronavirus in Italia mostrano una situazione meno drammatica del previsto. L’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia continua a far discutere gli esperti senza trovare un punto d’accordo. Secondo alcuni infettivologi infatti il virus ha perso potenza ed è quindi meno pericoloso, mentre secondo altri siamo ancora davanti allo stesso virus. In effetti alcuni studi internazionali sostengono che il virus non è diventato “meno pericoloso“: la situazione migliora grazie alle regole di prevenzione del contagio. La situazione è davvero diversa rispetto ai drammatici mesi del lockdown. La percentuale di persone positive al Coronavirus che hanno bisogno di cure ... Leggi su bloglive

