Coronavirus in Europa, il contagio sale ovunque. Italia ancora «meglio» della media continentale (Di lunedì 31 agosto 2020) Il tasso di positivi è in aumento da 38 giorni. Spagna in crisi con 205 casi ogni 100 mila abitanti. Francia oltre gli 80: il quadruplo dell'Italia, simile a Germania e Regno Unito Leggi su corriere

Corriere : Coronavirus in Europa, il contagio sale ovunque. Italia ancora meglio della media conti... - Corriere : In Europa il contagio sale ovunque. Italia ancora «meglio» della media - RaiNews : La pandemia avanza nel mondo: oltre 25 milioni i casi registrati, 6 milioni negli Stati Uniti. Preoccupa l'India: i… - Talk_Tonight95 : RT @Corriere: Il contagio sale ovunque. Italia «meglio» della media europea - profluigimarino : RT @Corriere: Il contagio sale ovunque. Italia «meglio» della media europea -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Europa Coronavirus in Europa: casi in calo in Francia, in Spagna 3.800 positivi in un giorno Il Messaggero Azzurrini a Lignano Sabbiadoro, giovedì l'amichevole con la Slovenia

La Nazionale Under 21 si è radunata ieri sera a Lignano Sabbiadoro, dove giovedì 3 settembre (ore 17.30 - diretta su Rai 2) allo stadio 'Guido Teghil' tornerà in campo per affrontare in amichevole i p ...

Auto, novità per le scadenze dopo l’emergenza Covid-19. Proroghe su pagamento bolli, rinnovo patenti e revisioni

ROMA - L’emergenza Covid-19 ha fatto slittare diverse scadenze per le auto private e flotte aziendali: i nuovi termini per revisioni, patenti, assicurazioni e bolli. Una serie di proroghe sono state p ...

La Nazionale Under 21 si è radunata ieri sera a Lignano Sabbiadoro, dove giovedì 3 settembre (ore 17.30 - diretta su Rai 2) allo stadio 'Guido Teghil' tornerà in campo per affrontare in amichevole i p ...ROMA - L’emergenza Covid-19 ha fatto slittare diverse scadenze per le auto private e flotte aziendali: i nuovi termini per revisioni, patenti, assicurazioni e bolli. Una serie di proroghe sono state p ...