Coronavirus in Campania, i dati del 30 agosto: 184 nuovi positivi (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 30 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 184 nuovi positivi su 5.783 tamponi tamponi effettuati. In Campania sono 184 i nuovi positivi al Covid-19: di questi 86 sono viaggiatori di cui 35 casi in arrivo dalla Sardegna e 51 da Paesi esteri. A comunicarlo l’Unità di crisi della … Leggi su 2anews

