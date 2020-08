Coronavirus, in Campania altri 184 positivi (86 rientrati dall’estero e dalla Sardegna) (Di lunedì 31 agosto 2020) Sono 184 i nuovi casi di Coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 5.783 tamponi. Dei 184 nuovi casi, 86 sono relativi a viaggiatori rientrati in regione e provenienti dalla Sardegna (35) o da Paesi esteri (51). Il totale dei casi di positività al Coronavirus registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 7.066, mentre sono 41.261 i tamponi complessivamente analizzati.L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che non si registrano nuovi decessi, il totale dei deceduti resta 445, né nuovi guariti, il cui totale resta 4.412 (di cui 4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti). L'articolo Coronavirus, in Campania ... Leggi su ildenaro

