Coronavirus, Immuni: 5,3 milioni di download, il 14% tra chi ha uno smartphone. Sileri: «Flop tra i giovani» (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 agosto) L’app Immuni ad oggi ha fatto registrare 5,3 milioni di download. In base a questi numeri, secondo quanto riporta l’Ansa, l’applicazione sarebbe quindi stata scaricata dal 14% della popolazione che ha uno smartphone e lo usa regolarmente. Dell’app si è tornato a discutere, in questi giorni, insieme alle polemiche per la riapertura dell’anno scolastico. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha ammesso che tra i giovani l’uso dell’applicazione è stato un Flop. «Rimane una risorsa importante e va scaricata», ha esortato il ministro durante una intervista a La Stampa, «Sarebbe utile inserirla nei protocolli operativi, come ... Leggi su open.online

