Coronavirus, il rapporto dall’Iss: 1.374 nuovi focolai attivi in Italia (Di lunedì 31 agosto 2020) In base al nuovo rapporto Iss – Ministero della Salute, che analizza i dati dell’epidemia di Sars-Cov-2 riferiti al periodo che va dal 17 al 23 agosto, ci sono attualmente 1.374 focolai attivi in tutta la Nazione. Oltre il 60% del totale è stato individuato grazie ai test e al tracciamento dei contatti. Ciò che … L'articolo Coronavirus, il rapporto dall’Iss: 1.374 nuovi focolai attivi in Italia Leggi su dailynews24

RegLombardia : #LNews Costante aumento del numero dei guariti e dimessi (+48). Effettuati 12.863 tamponi, sono 235 i positivi ri… - RegLombardia : #LNews Anche oggi aumentano guariti e dimessi (+84) A fronte di 18.701 tamponi effettuati sono 289 i positivi ris… - RegLombardia : #LNews Per il terzo giorno consecutivo non si registra alcun decesso e sono 87 i nuovi guariti e dimessi. A front… - ivonne69villa : RT @RegLombardia: #LNews Costante aumento del numero dei guariti e dimessi (+48). Effettuati 12.863 tamponi, sono 235 i positivi riscontr… - radio_milano : RT @RegLombardia: #LNews Costante aumento del numero dei guariti e dimessi (+48). Effettuati 12.863 tamponi, sono 235 i positivi riscontr… -