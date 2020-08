Coronavirus, il lutto ancora vivo di Claudio Bisio: straziante racconto (Di lunedì 31 agosto 2020) Claudio Bisio ha raccontato nel corso di una recente intervista i momenti drammatici vissuti durante il lockdown, con l’attore che ha dovuto fare i conti con un gravissimo lutto. Il lutto di Claudio Bisio In un’intervista rilasciata a fine maggio al Corriere della Sera, Claudio Bisio, parlando dei giorni di quarantena, ha dichiarato: “Venivo da … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LZacchilli : RT @madofragiuma: Un corso online unico. Un’occasione per affrontare insieme il tema dell’umano morire e per esplorare nuovi significati, i… - madofragiuma : Un corso online unico. Un’occasione per affrontare insieme il tema dell’umano morire e per esplorare nuovi signific… - SimoneCernesi : RT @LBolzonello: Una scuola che prima non c'era e un nuovo progetto a cui dedicarmi per il quale ringrazio @marisozzi. Info e iscrizione:… - madofragiuma : RT @LBolzonello: Una scuola che prima non c'era e un nuovo progetto a cui dedicarmi per il quale ringrazio @marisozzi. Info e iscrizione:… - marisozzi : RT @LBolzonello: Una scuola che prima non c'era e un nuovo progetto a cui dedicarmi per il quale ringrazio @marisozzi. Info e iscrizione:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lutto Coronavirus, nuovo lutto nel Vesuviano: muore uno dei pazienti ricoverati Il Fatto Vesuviano Claudio Bisio: “Mia mamma morta nel lockdown, non capiva perché non potevo abbracciarla”

Claudio Bisio riparte dal teatro dopo la quarantena e un lutto terribile che lo ha colpito proprio nei mesi più difficili del coronavirus. Lo scorso 4 aprile, in pieno lockdown, ha perso la madre, una ...

Claudio Bisio si racconta, dalla morte della madre al nuovo spettacolo "Ma tu sei felice?". Come ha superato il lutto

“Mia mamma aveva 91 anni, già non stava bene prima di tutto questo. La cosa triste era andarla a trovare a casa con mascherina e guanti di lattice. Non capiva perché non la potessi abbracciare“. È uno ...

Claudio Bisio riparte dal teatro dopo la quarantena e un lutto terribile che lo ha colpito proprio nei mesi più difficili del coronavirus. Lo scorso 4 aprile, in pieno lockdown, ha perso la madre, una ...“Mia mamma aveva 91 anni, già non stava bene prima di tutto questo. La cosa triste era andarla a trovare a casa con mascherina e guanti di lattice. Non capiva perché non la potessi abbracciare“. È uno ...