Coronavirus, il governo sapeva: “aiuti in Cina e morti in Italia, traditori e bugiardi” (Di lunedì 31 agosto 2020) Le rivelazioni di Repubblica potrebbero diventare una ‘bomba’ che mette a rischio il governo, sia politicamente che penalmente. Se le rivelazioni del quotidiano Repubblica – che oltretutto sono semplicemente la lettura di documenti finora segreti – fossero provate, per il governo, Conte e Speranza in primis, si aprirebbe uno scenario drammatico. E non solo politicamente ma anche penalmente, perchè qui si tratta di migliaia di vite umane che si potevano salvare. Se solo gli ospedali fossero stati pronti a contenere la pandemia, come oggi per capirci: i contagi ci sono e sono tanti ma poche terapie intensive e pochissimi decessi, segno che la sanità si è attrezzata, non che il virus si è indebolito. Il 12 febbraio, ovvero due settimane prima dei focolai di ... Leggi su chenews

